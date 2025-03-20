'Перестань плакать': сеть тронули кадры эмоций украинских защитников после возвращения из плена. Видео

Накануне между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 197 украинских защитников. Воины после долгих месяцев во вражеском плену не сдерживали эмоций, когда вновь оказывались на родной земле.

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Большинство освобожденных воинов моментально делились радостной вестью со своими родными. Трогательные кадры показала Государственная пограничная служба Украины.

Родственники защитников эмоционально реагировали на возвращение своих близких домой. Многие украинцы не могли поверить своему счастью – слышать голос родных после долгого ожидания из плена.

В ГПСУ отметили, что в рамках обмена домой вернулись 4 пограничника.

"Выстояли, пережили боль и испытания, но не сломались. Сегодня они снова на родной земле – вместе с теми, кто ждал и верил", – отметили в пограничной службе.

Напомним, Украина и РФ 19 марта провели 62-й обмен пленными. На родину вернулись 175 украинских защитников, столько же освобожденных оккупантов отправились в Россию. Еще 22 защитника вернулись домой благодаря мероприятиям вне обменов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что обмен в формате "всех на всех" должен стать одним из первых шагов к завершению войны, поскольку в настоящее время доверия к России нет. По словам главы государства, Москва держит в плену тысячи украинцев, часть из них еще с 2014 года.

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