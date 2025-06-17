Переводят стрелки: в ЦПД объяснили, как Россия пытается оправдать массовый террор против гражданского населения Украины

Страна-террорист Россия переводит стрелки и в очередной раз пытается оправдать свой жестокий удар по Украине 17 июня, в результате которого есть погибшие и пострадавшие мирные жители. Пропагандистские Telegram-каналы обвинили украинскую ПВО в разрушении многоэтажных домов и гражданских объектов.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Там добавили, что агрессор ведет войну не только на поле боя, но и в информационном пространстве.

"РФ пытается оправдать массовый террор против гражданского населения Украины. Вражеские Telegram-каналы в очередной раз обвиняют украинскую ПВО в разрушениях жилых домов и гражданской инфраструктуры, которые на самом деле вызваны массированной ракетной атакой со стороны России", – говорится в сообщении.

В ночь на 17 июня захватчики запустили по Украине более 440 ударных дронов и 32 ракеты. Это один из самых массированных ударов по Киеву и другим городам с начала полномасштабного вторжения.

В столице российская ракета разрушила подъезд жилого дома. В частности, повреждены многоэтажки в восьми районах Киева. Известно о более 15 погибших и 114 раненых.

"Оккупанты снова пытаются переложить ответственность за собственные военные преступления на Украину, используя для этого информационные манипуляции и фейки. Каждый раз после попадания в жилые дома Кремль запускает лживые нарративы, чтобы скрыть свою причастность к террору мирного населения", – отметили в ЦПД.

Напомним, во вторник, 17 июня, Россия атаковала Киев "Шахедами", а затем и ракетами. В результате удара есть жертвы и пострадавшие. Последствия зафиксированы более чем в двадцати локациях в восьми районах города, в частности, в Соломенском обвалился целый подъезд дома.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, защитники неба во время массированной атаки РФ в ночь на 17 июня обезвредили 428 из 472 вражеских средств воздушного нападения, среди которых – баллистические и крылатые ракеты, ударные и имитационные дроны. Основным направлением российского удара был Киев.

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