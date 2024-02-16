Перевозил вооружение: Мусиенко объяснил важность уничтожения БДК "Цезарь Куников". Видео

Для Украины очень важно уничтожение большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", поскольку он выполнял для врага ценную функцию – перевозил военные грузы. Хотя он и не смог бы в этой войне выполнять свои классические функции, то есть высадку десанта, из-за мощной береговой обороны Украины, однако его потопление для нас все равно крайне важно.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Эксперт отметил, что "Цезарь Куников" осуществлял функции логистического обеспечения.

"Для нас принципиально важно, что есть минус одна боевая единица и минус корабль, который осуществлял функции логистического обеспечения, который доставлял грузы. Он не использовался уже как десантный классический корабль, потому что десант он не может высадить, потому что есть украинские противокорабельные ракеты, потому что такая система обороны сейчас наша. А, скажем так, перевозить грузы, вооружение, он эти функции выполнял. Поэтому это очень важно", – подчеркнул он.

Мусиенко отметил, что это уже четвертый утопленный БДК россиян. В целом же Украина уничтожила уже 33% мощности Черноморского флота государства-агрессора и эта цифра довольно значительная.

"У них еще есть корабли на ремонте, еще есть в использовании, но вместе с тем эта работа (по уменьшению корабельной группировки Черноморского флота России. – Ред.) системная. То есть она носит системный характер, и, я думаю, дальше будет продолжаться", – сказал эксперт .

Также Мусиенко отметил, что Россия хоть и пытается скрывать свои потери на войне в Украине, впрочем, такую потерю как "Цезарь Куников" цензурировать просто невозможно.

"Все, что касается потерь и в целом проигрышей, никто не будет анонсировать. Это, мне кажется, понятно и не надо думать, что это будет. То есть, так не работает. Россия должна быть победительницей, тем более, когда Россия "воюет с НАТО", как они заявляют. Но все равно эта информация, она сейчас проходит, потому что это цензурировать невозможно. Кому это нужно, тот читает. А кто хочет жить в пузырьке, тот живет себе. Тут ожидать, что что-то изменится, не приходится. Но нам и не стоит, в принципе, на этом зацикливаться", – добавил эксперт.

Отметим, что глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что "Цезарь Куников" вез груз с боекомплектом из Новороссийска в Севастополь. Стараниями украинских разведчиков российский БДК был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5. Что известно о новом военном корабле страны-агрессора, который отправился на дно, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным украинской разведки, большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло, сам корабль затонул и не подлежит восстановлению. В ГУР также показали кадры уничтожения "Цезаря Куникова" морскими БПЛА.

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