Перспектива есть: майор Гетман объяснил, почему ВСУ должны расширять фронт на другие области России

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман выразил убеждение, что Вооруженные силы Украины в Курской области должны расширять свое присутствие вдоль границы. Это нужно для создания "санитарной зоны" и вероятного окружения российских войск, находящихся к югу от реки Сейм.

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Своим видением операции военный поделился в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он рассказал, что может дать украинцам подобная стратегия.

"В перспективе можем выходить на определенные позиции уже в тыл врага в Харьковской области", – отметил Гетьман.

Он объяснил, что в замедлении украинского наступления на Курщине нет ничего удивительного.

"Наше наступление и должно было замедлиться, потому что первые достижения, первое большое продвижение было благодаря эффекту неожиданности. Мы запустили очень мощную дезинформационную кампанию. Враг не верил, что те войска, которые мы там собираем, будут использоваться для наступательных действий. Следовательно, скрыть скопления ВСУ было невозможно, но цель можно было скрыть. И враг ошибся", – сказал ветеран.

По его словам, такое "окно возможностей" могло работать максимум 2-3 недели - так и произошло.

"Россияне перебросили туда войска, они уже понимают, что мы примерно должны делать. Поэтому продолжать наступать в таком же быстром темпе, как в начале, даже теоретически невозможно. На это никто и не рассчитывал", – пояснил Гетьман.

Майор запаса рассказал, что в идеале "санитарная зона" должна быть более 100 километров. Но реально сейчас – по крайней мере, несколько десятков.

"Все зависит от рельефа местности, от необходимости, от населенных пунктов, дорог и т.д., а не просто от рисунка на карте. На определенных участках можно продвинуться глубже, на других – наоборот. Очевидно, все будет зависеть от конкретных условий", – рассказал ветеран.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Аналитики DeepState сообщили, что в Курской области РФ оккупанты вернули под свой контроль поселок Коренево. В этот поселок ВСУ зашли еще 7 августа, хотя страна-агрессор до последнего дня отрицала факт потери населенного пункта.

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Курщине. За прошедшие сутки украинские воины продвинулись там на 2 км.