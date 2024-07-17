'Первая БМП получила левый боковой, вторая – разлетелась в клочья': в ВСУ показали, чем закончился российский штурм. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать военную технику противника вместе с экипажем. Так недавно в сети показали, чем закончился один из недавних штурмов оккупантов.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале СтратКома ВСУ. По вражеским БМП отработали бойцы 111-й отдельной бригады территориальной обороны.

Бой с врагом закончился так и не начавшись.

"Первая БМП получила левый боковой, вторая – разлетелась на куски на минах. Та, не начавшись, и закончился российский штурм", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение суток 17 июля украинские авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили вражеский ЗРК "Бук", ударили по российскому пункту управления дронами и нанесли ряд ударов по местам сосредоточения личного состава, техники и вооружений противника. В то же время на земле защитники отбивали на линии фронта 112 вражеских атак.

Напомним, в Третьей штурмовой показали кадры столкновений в Харьковской области. Под ударами российских термобарических боеприпасов защитники вступили с оккупантами в ближний бой и пополнили обменный фонд.