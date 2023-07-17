В Воздушных силах рассказали, как будет проходить обучение украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты будут ехать на обучение на F-16 группами, которые будут менять одна другую. Подготовку будет также проходить технический персонал.

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Партнеры Украины по "коалиции самолетов" выделили для подготовки десятки площадок. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, обучение летчиков – долгосрочная программа.

"Первая группа пилотов – это первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки. Речь идет о десятках", – рассказал Игнат.

Спикер добавил, что Украина не может отправить на обучение сразу всех пилотов, которые должны пройти переподготовку. Однако и поставки истребителей, прогнозирует Игнат, будут происходить постепенно.

"Получать, вероятно, будем тоже не сразу тремя эскадрильями... Посмотрим, как будут приниматься решения в рамках авиационной коалиции", – отметил он.

Кроме пилотов на обучение направят также и техников.

"Технический персонал тоже будет проходить подготовку. Там немного другая программа", – резюмировал Игнат.

Напомним, ранее Игнат рассказал, кого из украинских пилотов первыми отправят переучиваться на F-16. Приоритет отдается летчикам с боевым опытом.

Кроме того, в Воздушных силах рассказали, сколько F-16 необходимо Украине для выполнения боевых задач.