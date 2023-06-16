'Первая мысль – прилетело в наш дом': 13-летний мальчик рассказал, как пережил атаку РФ на Киевщину. Фото и видео

Во время атаки на Киевщину, которую устроили российские террористические войска 16 июня, обломками сбитой ракеты сильно повредило жилой дом в одном из населенных пунктов. 13-летний мальчик Роман, находившийся в то время дома, спасся лишь благодаря тому, что вовремя пошел в укрытие.

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О последствиях обстрела сообщил в Facebook глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Он отметил, что в доме разрушило крышу, повредило стены и выбило окна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Если бы остался в доме (Роман. – ред.), шансов выжить практически не было", – подчеркнул Небытов.

Он призвал украинцев быть такими же сознательными, как 13-летний парень из Киевщины, и во время воздушной тревоги переходить в укрытие или, по меньшей мере, соблюдать правила двух стен.

Сам Роман в сюжете "Радио Свобода" рассказал, как пережил атаку. Он отметил, что был дома один и решил спрятаться в погреб, когда началась воздушная тревога, хотя обычно его семья пережидает ее, просто сидя в гостиной.

"Первая моя мысль: прилетело в наш дом, сейчас я вылезу и боеприпас взорвется. Потом пришли неравнодушные люди и меня вытащили", – отметил мальчик.

Напомним: всего в результате атаки на Киевщину 16 июня в одном из населенных пунктов пострадали шесть человек, среди которых – ребенок. Также разрушены 3 частных дома, 13 домов нуждаются в капитальном ремонте, еще 15 домов и 2 хозяйственные здания имеют незначительные повреждения. В КОВА пообещали, что всем владельцам домов будет оказана необходимая помощь.

Как уточнили в прокуратуре Киевской области, по фактам нарушения законов и обычаев войны возбуждено уголовное производство. Виновным оккупантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время визита мирной миссии из лидеров нескольких стран Африки российские войска атаковали Киев 12 крылатыми и аэробалистическими ракетами. Сначала российские пропагандисты и рядовые граждане государства-агрессора радовались атаке и требовали бить по центру Киева, но затем изменили позицию и начали обвинять Украину в "инсценировке";

– делегация из Южной Африки во главе с президентом Сирилом Рамафосой, прибывшая в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским 16 июня, во время российской атаки была вынуждена экстренно спуститься в ближайшее бомбоубежище, но отказалась признать факт взрывов, назвав объявленную тревогу "дезинформацией населения".

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