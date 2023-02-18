Первый батальон украинских военных завершил обучение на БМП Bradley в Германии – Пентагон

Украинские военные активно учатся руководить БМП Bradley, входящим в пакет военной помощи Соединенных штатов. Первый батальон из 635 украинских военных завершил учения, проходящие на базе США в Германии. Следующая группа наших защитников уже приступила к пятинедельному курсу.

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Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер, пишет CNN. По его словам, учения проходят на полигоне Графенвер, где США проводят собственную общевоенную подготовку и маневры.

Военные тренировки начались в середине января в рамках расширенной программы США по подготовке украинских сил к бою. Ранее США предлагали менее масштабное обучение по отдельным системам вооружений, таким как ракетные установки HIMARS. Переход к обучению на уровне батальона ознаменовал значительное расширение усилий США по обучению и подготовке украинцев к долговременной войне.

Вторая группа из 710 украинских военнослужащих уже начала обучение в Графенвере, сказал Райдер. Военнослужащие будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и самоходной гаубице M109 Paladin, об отправке которой в Украину США недавно объявили.

Кроме того, на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих приступят к обучению на боевых машинах Stryker.

Ранее в сети появились первые кадры тренировок наших солдат на БМП Bradley.

Напомним, 6 января Белый дом объявил о рекордном пакете военной помощи США Украине на $3 миллиарда. Впервые он будет содержать около 50 боевых машин Bradley, являющихся основными в американской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии 13 февраля приступили к обучению украинских танковых экипажей Leopard 2. Тренировки должны завершиться к началу второго квартала 2023 года, то есть ориентировочно в марте. В Бундесвере ожидается, что передача танков и завершение учений будут синхронизированным процессом.

Кроме этого, Вооруженные силы Украины смогут получить американские боевые машины пехоты Bradley в ближайшие недели. По соображениям безопасности точное время прибытия БМП в Украину не будет сообщаться. При этом в Минобороны РФ еще в сентябре прошлого 2022 года заявили о якобы уничтожении российскими военными четырех американских боевых машин пехоты Bradley.