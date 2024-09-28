'Первыми узнают россияне': у Зеленского сделали громкое заявление по поводу разрешения на удары вглубь России

В Офисе президента Украины сделали важное заявление, в котором говорится о возможности предоставления Вооруженным Силам Украины разрешения на использование западного дальнобойного оружия для ударов в глубь территории России. Первые об этом узнают именно россияне, а уже потом будет сделано официальное объявление.

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Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона. По его словам, окончательного решения по этому вопросу пока нет.

"Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет", – сказал он.

По словам Никифорова, во время недавнего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с международными партнерами, которые могут повлиять на принятие этого решения.

"Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся", - добавил он.

Напомним, в США официально колебания с предоставлением разрешения Украине бить их ракетами далеко вглубь РФ объясняют нежеланием становиться стороной конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден отверг угрозы российского диктатора Владимира Путина, пригрозившего НАТО войной в случае разрешения союзников на дальнобойные удары Украины по целям в РФ. Американский лидер сказал, что не думает об этом.

В то же время, СМИ информировали, что Лондон позволит бить Storm Shadow по целям в РФ, однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять, чтобы избежать "лишних провокаций".

По итогам визита в Европу Блинкен сообщил, что в Киеве имел обстоятельные обсуждения с украинскими политиками по поводу их видения развития войны и потребностей Украины. Однако американский министр воздержался от комментариев по поводу того, готовы ли США дать согласие на удары по территории РФ.

На ХХ-й встрече Ялтинской европейской стратегии 13 сентября Зеленский заявил, что Украина нуждается в достаточной дальнобойности, чтобы заставить РФ искать мир и призвал союзников к соответствующим результативным решениям.

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