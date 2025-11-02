Пламя сопротивления: партизаны уничтожают железнодорожную инфраструктуру по всей России – ГУР

На территории России активно работают партизаны, повреждая релейные шкафы на важных железнодорожных ветках. Такие же акции сопротивления происходят и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом рассказала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В Telegram-канале ведомства опубликовано видео, которое демонстрирует успешные операции в разных точках вражеского тыла.

Количество пожаров на объектах железной дороги государства-агрессора постоянно растет, отметили разведчики, назвав партизанские операции "пламенем сопротивления".

Где произошли повреждения железнодорожной инфраструктуры

В течение последних месяцев возгорания и другие инциденты фиксировались в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии.

Логистика захватчиков подвергалась партизанским ударам и на ВОТ Украины: в Крыму и на Луганщине.

"Скоординированные атаки партизан подрывают возможности врага для перемещения техники и подкреплений, усложняют логистику и ослабляют его наступательный потенциал", – объяснили в ГУР МО ценность таких операций.

"Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается!" – добавила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– На территории страны-террористки России и на ВОТ Украины также продолжается волна диверсий против объектов телекоммуникационной инфраструктуры. Партизаны системно уничтожают вышки сотовой связи и оборудование местных операторов.

– Недавно на оккупированной части Запорожской области партизаны пустили под откос вражеский товарный поезд. Он перевозил военный груз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!