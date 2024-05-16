Планы врага вклиниться в городскую застройку Волчанска и закрепиться там сорваны – Генштаб

Силы обороны Украины с начала наступательных действий войск РФ (10 мая) на Харьковском направлении заставили врага значительно снизить активность. В частности, в Волчанске защитники сорвали планы оккупантов максимально вклиниться в глубину застройки города и закрепиться там.

С начала этих суток украинские подразделения продолжают боевые задачи в северной части населенного пункта, держат агрессора под огневым контролем. Ситуация контролируемая, сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30 четверга, 16 мая.

В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны продолжают защищать занятые рубежи и проводят мероприятия по недопущению продвижения врага вглубь территории, такие действия продолжаются на всех направлениях. Отмечается, что с сегодняшнего дня на фронте уже произошло 23 боевых столкновения, армия РФ два ракетных, четыре авиационных удара с применением восьми КАБов, а также 48 ударов дронами-камикадзе, 564 обстрела позиций наших войск.

На Купянском направлении российские войска при поддержке бронетехники пытаются атаковать позиции ВСУ в сторону Крахмальное – Берестово. Там наши воины обезвредили танк и БМП оккупантов.

"Бой продолжается, ситуация контролируемая. Также, наши защитники улучшили тактическое положение и оттеснили врага в районе севернее Кисловки", – подчеркнули в Генштабе.

На Северском направлении захватчики провели атаку в сторону Веселое – Звановка, изменений в положении наших войск нет, бои продолжаются в районе Яковлевка – Раздолевка.

На Краматорском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ на участках от Бахмута до Клещиевки и Андреевки. Продолжаются бои в районе Григоровки. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки в районе Водяное – Нетайлово, Первомайское – Нетайлово. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

На Кураховском направлении захватчики совершили три атаки на участках Водяное – Нетайлово, Славное – Новомихайловка. Бои продолжаются также в районе Сладкое – Константиновка и Сладкое – Водяное. В настоящее время потерь позиций не допущено.

На Времевском направлении ВС РФ совершили три безуспешных атаки на участках Старомлиновка – Урожайное, Заветное Желание – Старомайорское. В районе Володино – Старомайорское Силы обороны продолжают сдерживание врага: потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении оккупанты не отказываются от попыток вытеснить ВСУ с левого берега Днепра. В течение этих суток они уже осуществили три атаки позиций наших войск в районе села Крынки Херсонской области. Потерь позиций не допущено.

Как сообщал OBOZ.UA, российская пропаганда сейчас распространяет информацию, якобы выступление в Работино "срезано", а само село находится под "контролем" войск РФ. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что ситуация в этом районе действительно напряженная: идут постоянные бои, у врага иногда есть локальные продвижения, но речь не идет о захвате села на Ореховском направлении.

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