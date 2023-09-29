Плюс еще $110 млн: Швейцария увеличила пакет помощи для разминирования Украины
Федеральный совет Швейцарии в пятницу, 29 сентября, утвердил выделение дополнительных средств на гуманитарное разминирование территории Украины. Речь идет о 100 млн швейцарских франков (109,57 млн долларов США).
Эта дополнительная сумма позволит Берну предоставить, в частности, оборудование и обучение украинским саперам. Об этом пишет Reuters.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter поблагодарил Швейцарию. Он отметил, что программа гуманитарного разминирования запланирована на 2024 – 2027 годы.
"Существенная помощь в очистке украинской земли от российских мин", – написал глава МИД нашей страны.
Швейцарское правительство заявило, что указанный пакет помощи будет финансироваться в равных частях Министерством обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS) и Федеральным департаментом иностранных дел (FDFA).
Швейцария уже участвует в работах по разминированию Украины и выделила 15,2 млн швейцарских франков в 2022 и 2023 годах.
Как писал OBOZREVATEL:
– Глава украинского Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что сейчас в стран работает 210 экипажей по гуманитарному разминированию, они используют 350 единиц техники.
– Пиротехники ГСЧС ранее показали, как выполняют разминирование деоккупированных территорий с помощью беспилотных саперов GCS-200. Это дистанционно управляемые платформы для очистки местности от взрывоопасных предметов.
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