По данным США, Россия потратила на войну в Украине около $200 млрд – Reuters

Россия за последние годы, по всей вероятности, потратила 211 миллиардов долларов США на войну в Украине. Это деньги на оснастку, развертывание и содержание своих войск на территории нашей страны.

Кроме того, Кремль потерял не менее 10 миллиардов долларов из-за отмены своих контрактов по продаже оружия. Об этом рассказал неназванный чиновник из сферы обороны США, сообщает Reuters.

К указанным потерям следует добавить, отмену Москвой запланированных ранее расходов в размере 1,3 триллиона долларов на экономический рост до 2026 года.

Чиновник добавил, что Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 20 средних и крупных кораблей ВМФ России и один танкер под российским флагом в Черном море. Также около 315 тысяч российских военных были либо убиты, либо ранены – это тоже достаточно значительные потери РФ.

"Без дополнительного финансирования мы не сможем продолжать поставлять средства ПВО Украине... Мы увидим, как гибнет больше мирных жителей", – сказал чиновник. Вероятно, имеется в виду любой из ряда предложенных законопроектов по дополнительному финансированию, которые Палата представителей еще не рассмотрела.

Что касается потерь среди захватчиков и техники РФ – Генштаб Украины предоставляет другие, гораздо большие числа. По данным на 16 февраля, оккупационная русская армия потеряла не менее 400 300 личного состава. Также ВСУ уничтожили 25 кораблей/катеров и одну подлодку захватнической армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны за последние сутки ликвидировали 526 оккупантов только на Таврийском направлении фронта. Также защитники проредили ряды армии РФ там на 55 единиц разной техники, а еще сбили 292 беспилотника.

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