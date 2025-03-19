'По нам работали наши 'птички': пленный оккупант пожаловался, что командование советовало ему застрелиться. Видео

Пленный российский оккупант Артем Ушаков, который воевал на Кураховском направлении, рассказал об отношении своего командования к подчиненным. Руководство российский армии очень не хочет, чтобы ее солдаты попадали в плен, и всячески пытается этому помешать.

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Так, по словам россиянина, когда наши Силы обороны брали захватчиков в плен с помощью дрона, российские "птички" работала по этим оккупантам, пытаясь их ликвидировать. Об этом он рассказал для "Бутусов Плюс".

"Мы подошли к окну, висела "птичка", услышали в ней радио: "Сдавайтесь, выходите". По нам в этот момент работали наши "птички". Они не хотели, чтобы мы сдавались в плен. Они хотели, чтобы мы все просто были мертвыми", – сказал оккупант.

Россиянин отметил, что он и его сослуживцы остались живы благодаря украинским военнослужащим, которые рисковали собой, прикрывая пленных оккупантов.

Тем временем командование захватчика говорило ему в рацию, чтобы он застрелился.

"Командование у нас там г*вно, всех пацанов отправили на убой... моего одного свои же застрелили. Если б я дальше не шел, меня б та же участь ждала", – сказал он.

Своим раненым россияне помощь не оказывали, их оставляли истекать кровью либо добивали.

Как сообщал OBOZ.UA, пленный российский оккупант из Забайкальского края РФ пожаловался, что командование обмануло его, бросив "на мясо" на Торецком направлении. Захватчик 18 дней просидел в подвале в Нелиповке, а затем собирал тела "двухсотых" россиян в Нью-Йорке, которые лежали там еще с лета.

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