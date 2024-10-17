По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из Сумского направления

Войска России вечером в четверг, 17 октября, снова запустили по украинским городам ударные БПЛА типа Shahed 136. Вражеские беспилотники залетели на территорию Украины с северо-восточного направления.

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По областях начала распространятся воздушная тревога. Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ситуация по "Шахедам" по состоянию на 21:10:

– БпЛА в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный;

– БпЛА в северной части Сумской области, курс западный;

–БпЛА в северной части Полтавской области, курс юго-западный.

В ночь на 17 октября войска России запустили по Украине 56 "Шахедов". Силы обороны уничтожили 22 беспилотника, еще часть была локационно потеряна благодаря работе РЭБ. Пять ударных БПЛА попали по инфраструктурным объектам в прифронтовых регионах.

Защитники неба сбили все "Шахеды" над Киевом. В результате атаки повреждена многоэтажка в Деснянском районе столицы; в этом же районе небольшой обломок дрона залетел в помещение детсада, другие упали на открытой территории. В Киевской области из-за падения обломков сбитых целей в одном из фермерских хозяйств возникло возгорание подсобного помещения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 октября оккупационные войска России ударили по Донетчине ракетой С-300/400, по Черниговщине – ракетой Х-59, а также атаковала 136 "Шахедами". Силы ПВО уничтожили 51 вражеский дрон.

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