По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с северо-восточного направления
В ночь на среду, 27 марта, российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Их враг запустил с северо-восточного направления.
Тревога была объявлена в Сумской области. Об угрозе "Шахедов" для региона предупредили в Воздушных силах ВСУ.
Вскоре тревога распространилась на Черниговскую область.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 марта сбили все 12 российских дронов-камикадзе типа Shahed. В этот раз враг атаковал ударными БПЛА юг и восток страны.
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