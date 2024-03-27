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По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с северо-восточного направления

София Закревская
War
1 минута
5,3 т.
По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

В ночь на среду, 27 марта, российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Их враг запустил с северо-восточного направления.

Тревога была объявлена в Сумской области. Об угрозе "Шахедов" для региона предупредили в Воздушных силах ВСУ.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с северо-восточного направления

Вскоре тревога распространилась на Черниговскую область.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с северо-восточного направления

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 марта сбили все 12 российских дронов-камикадзе типа Shahed. В этот раз враг атаковал ударными БПЛА юг и восток страны.

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