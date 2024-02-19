По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с восточного направления

Вечером в понедельник, 19 февраля, российские войска устроили очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе типа Shahed. Из-за этого на востоке страны была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе для Донецкой и Харьковской областей. Вражеские дроны двигались северо-западным курсом.

"БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей (Барвенковский район)", – отмечали военные. Впоследствии "Шахеды" уже фиксировали в южной части Харьковской области, курс они держали на запад/северо-запад.

В Запорожской и Днепропетровской области также была объявлена воздушная тревога из-за российских ударных БПЛА.

Тревогу из-за "Шахедов" объявили в Полтавской области.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на 19 февраля атаковали регионы Украины четырьмя дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Защитники украинского неба сбили все эти вражеские цели.

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