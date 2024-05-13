По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с юго-востока

В нескольких областях Украины вечером 13 мая была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения "Шахедов" с юго-востока.

"Внимание! Угроза применения ударных БПЛА с юго-востока!" – говорится в сообщении ведомства по состоянию на 19.11. Тем временем тревога была объявлена на Запорожье, Днепропетровщине, Донетчине, Сумщине.

В 19:23 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, а через три минуты – также с севера.

В 19:31 стало известно о движении ударных дронов на Павлоград Днепропетровской области.

По данным мониторинговых каналов, на 19:45 "Шахеды" следуют в направлении Полтавщины через Днепропетровщину.

В Полтавской области объявили тревогу, а в Донецкой и Запорожской отменили.

По состоянию на 19:57 БПЛА двигались на Кременчуг.

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