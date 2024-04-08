По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Российский оккупационные войска вечером в понедельник, 8 апреля, снова запустили по украинским городам ударные беспилотники Shahed-136/131. Под угрозой – южные регионы Украины.

об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По состоянию на 23:20 тревога была объявлена на Херсонщине и Николаевщине.

По данным военных, дроны-камикадзе двигались из Херсонской области курсом на северо-запад.

Впоследствии стало известно о новой группе "Шахедов" на севере Херсонщине. Они двигались по северному курсу.

Ситуация по БПЛА по состоянию на 00:05:

– группа "шахедов" на севере Николаевщины двигается на запад;

– две группы БПЛА на Днепропетровщине. Первая – курсом на Запорожье, вторая – на Каменское;

– новая группа "шахедов" на севере Херсонщины. Курс – северный.

По состоянию на 00:45 первая группа "шахедов" двигалась из Николаевской области в Одесскую, еще несколько группы БПЛА направлялись из Херсонщины в Николаевскую область. Кроме того, "шахеды" на Днепропетровщине двигались на север.

Как писали мониторинговые каналы, оккупанты запустили беспилотники из мыса Чауда и Приморско-Ахтарска во временно захваченном Россией Крыму.

Напомним, что в ночь на 8 апреля российские террористы атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, запуская их с юга на восток и в северо-западном направлении. Защитникам неба удалось уничтожить 17 ударных БПЛА.

А 7 апреля, украинские военные уничтожили все 17 ударных БПЛА типа Shahed, которыми враг атаковал преимущественно Днепропетровщину и Харьковщину. В обоих регионах зафиксированы повреждения, в Харькове пострадали люди.

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