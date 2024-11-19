По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' в направлении Сумщины

Около 16 часов 19 ноября по Украине начала распространяться воздушная тревога. Российские войска запустили дроны-камикадзе в направлении Сумщины.

Видео дня

После Сумской области покраснели Полтавская, Харьковская и Донецкая, далее угроза распространилась на другие регионы. Об опасности предостерегли в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Об угрозе применения врагом ударных дронов для Сумщины в Воздушных силах сообщили в 15.51.

Уже через несколько минут, в 15:59, российские БПЛА фиксировались в воздушном пространстве региона. Летели они в направлении Полтавщины.

Около 16:08 минимум один "Шахед" пролетал мимо Сум, сохраняя курс на юг.

По состоянию на 16:09 воздушная тревога была объявлена в четырех областях на северо-востоке страны: Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой.

Уже через пять минут угроза возникла еще и для Днепропетровской и Запорожской областей.

В 16:17 в ВС ВСУ предупредили об угрозе ударов дронов-камикадзе по Полтавщине. Практически одновременно еще один "Шахед" в Сумской области двигался в западном направлении, на Черниговщину, тревогу там объявили с 16.20.

Напомним, в ночь на 19 ноября над Украиной за ночь сбили 51 из 87 российских БПЛА, еще ряд целей локационно потеряны.

Не обошлось и без прилетов. В частности, Россия ударила "Шахедами" по общежитию Сумской области. Погибли 12 человек, много гражданских получили ранения.