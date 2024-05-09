По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из акватории Черного моря

В Украине в полночь 9 мая была объявлена воздушная тревога из-за возможных российских ударов – сначала на Днепропетровщине, затем в Одесской и Херсонской области. В Харьковской области тревога продолжается уже больше часа.

Воздушные Силы ВС Украины заявили, что на Днепропетровщине существует угроза применения баллистического вооружения. Также наблюдается движение БпЛА типа Shahed из акватории Черного моря в направлении юга Одесщины.

Мониторы сообщают, что беспилотники уходят из акватории Черного Моря двумя группами, часть в сторону Вилково, часть – в сторону Залива.

Угроза БПЛА пока только для Одесской области.

В 0:45 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистики. Таким образом, на карте воздушных тревог остались Одесская и Херсонская области.

В 0:59 мониторы перечислили воздушные цели и сообщили, что к Затоку приближается не менее десятка БПЛА.

Одновременно в Воздушных силах сообщили о новой угрозе применения баллистического вооружения – с востока. На карте тревог покраснели Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области.

Как сообщал OBOZ.UA, последний комбинированный российский удар по Украине был нацелен против нашей энергосистемы, в том числе генерации и газовой инфраструктуры. И хотя большинство вражеских ракет и "шахедов" удалось сбить, были и попадания. Поэтому специалисты ведут работу по увеличению генерации энергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!