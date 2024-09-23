По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из Сумского направления

Вечером в понедельник, 23 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее причиной стало то, что враг запустил свои дроны-камикадзе типа Shahed, на этот раз – из Сумского направления.

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Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахед" объявили для Черниговской, Сумской и Полтавской областей.

"Вражеский ударный БпЛА с севера через Сумщину, курс южный. Еще вражеский БпЛА на северо-западе Полтавщины, направление постоянно меняется," – информировали военные.

Впоследствии тревога распространилась и в Черкасской области.

"Вражеские ударные БПЛА на Сумщине и Черкасщине, направление постоянно меняется", – сообщают военные.

По состоянию на 19.45 тревога объявлена только в Сумской и Черкасской областях. Для Черниговской и Полтавской областей объявлен отбой угрозы.

Напомним, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 сентября сбили в небе над Сумщиной три дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Россия в целом совершила атаку с применением четырех таких БПЛА

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 22 сентября защитники неба сбили 71 из 80 вражеских ударных БПЛА типа "Шахед", еще шесть были локационно потеряны благодаря работе РЭБ. Враг также атаковал двумя управляемыми авиаракетами.

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