По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного и северо-восточного направлений

В ночь на 6 мая воздушная тревога вновь охватила часть регионов Украины. Российские оккупанты запустили БпЛА типа "Shahed" через Сумщину в юго-западном направлении.

Об опасности предупредили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Также движение вражеских дронов зафиксировано в Херсонской области в направлении Николаевщины.

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Напомним, минувшей ночью оккупанты ударили "шахедами" по Харькову. Попадания пришлись в частный сектор Основянского района. По меньшей мере, шесть человек пострадали.

В результате атаки "Шахеда" по двум адресам произошли пожары. Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль на общей площади около 200 квадратных метров.