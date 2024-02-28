По военным РФ в Еленовке нанесен мощный удар: ликвидирован заместитель комбрига и еще 18 оккупантов

По военным захватчикам РФ в Еленовке на Донбассе был нанесен мощный удар. Благодаря попаданию из РСЗО Himars были ликвидированы заместитель комбрига и еще 18 оккупантов.

Об этом рассказал Telegram-канал "Досье шпиона", имеющий информацию от спецслужб. Он уточнил, что ракеты прилетели по месту сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926 из Владивостока).

Командование захватчиков проводило построение по поводу награждения отдельных военнослужащих бригады, "отличившихся" на войне в Украине. Именно в момент построения и раздались два взрыва.

Мероприятие проводилось у памятника неизвестному солдату Великой Отечественной войны; он был разрушен.

"В результате удара 19 военнослужащих бригады погибли, еще 12 получили ранения. Среди погибших подполковник, заместитель командира бригады Роман Кожухов, майор Александр Абилов, и капитан Наиль Шахманов. Командир 155 ОБрМП полковник Михаил Гудков ранен", – отметил паблик.

Известно, что командование проинформировали о работе украинского разведывательного БПЛА в районе дислокации бригады, однако оно эту информацию проигнорировало.

Предатель Олег Царев, в силу своих способностей попытался прокомментировать событие.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское неподалеку от Донецка. Украинские защитники ударили именно в момент построения военнослужащих, сразу 65 захватчиков были ликвидированы.

А два дня спустя ВСУ ударили по скоплению российских военнослужащих на полигоне в херсонской Подо-Калиновке. Точным выстрелом были убиты сразу 26 захватчиков, среди них заместитель командира полка десантников.

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