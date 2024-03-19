По всей территории Украины воздушная тревога: есть угроза ракетного удара

В Украине 19 марта объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности. Враг поднял в небо истребитель МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сообщили в Воздушных силах по состоянию на 16:09.

По состоянию на 16:30, по данным мониторинговых каналов, было зафиксировано движение ракеты в направлении Харьковщины.

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