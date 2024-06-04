По всей территории Украины воздушная тревога: Россия подняла носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

Вечером во вторник, 4 июня, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Это связано с тем, что Россия подняла в небо истребитель МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Этот борт представляет угрозу для всей страны. О его взлете сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее вечером 4 июня объявляли воздушную тревогу из-за запуска россиянами дронов-камикадзе. Shahed-136/131 войска государства-агрессора направили на украинскую территорию с юга.

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