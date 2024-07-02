По всей территории Украины воздушная тревога: Россия поднимала носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

К вечеру 2 июля по всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" на территории РФ.

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Этот истребитель является носителем сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал". Об угрозе сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", – говорится в сообщении ВС ВСУ, опубликованном в 16:30.

Об отбое угрозы из-за носителя "Кинжалов" там объявили в 17:09, однако на тот момент сохранялась угроза применения врагом авиационных средств поражения на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Напомним, с самого утра 2 июля оккупанты обстреливали Херсон.

В результате прилетов российских снарядов есть пострадавшие и жертва. Погибшая и несколько раненых оказались коммунальщиками, работавшими в центре города.

Также оккупанты ударили по Днепропетровщине: там захватчики повредили предприятие, на нем и в других точках прилетов произошли пожары.