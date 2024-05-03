По всей территории Украины воздушная тревога: Россия третий раз за день подняла носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

Вечером в пятницу, 3 мая, по всей Украине снова была объявлена воздушная тревога. Враг третий раз за день поднял в небо истребитель МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Вражеский борт взлетел с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

"Ракетная опасность по всей территории Украины", – отметили военные.

Когда россияне поднимают в воздух МиГ-31К, тревогу включают сразу по всей Украине. Так будет продолжаться, пока эти самолеты будут находиться в воздушном пространстве, откуда они могут угрожать нашему государству по дальности и радиусу применения ракетного вооружения, объясняли в ВС ВСУ.

В 20:53 был объявлен отбой угрозы из-за вражеского МиГ-31К. Воздушная тревога в Полтавской и Кировоградской областях продолжалась из-за боевой работы по вражеским разведывательным БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже поднимала в небо МиГ-31К днем 3 мая около 15:00 и вечером около 18:30. По всей Украине объявляли воздушную тревогу.

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