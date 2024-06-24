По всей территории Украины воздушная тревога: Россия во второй раз за день подняла носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

В Украине вечером 24 июня объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. Враг второй раз за день поднял истребитель МиГ-31К, являющийся носителем аэробалистических ракет "Кинжал".

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В Воздушных силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 21:44 сообщили, что вражеский самолет взлетел в Нижегородской области РФ. "Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – говорится в сообщении.

По состоянию на 22:08 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы, однако уже через десять минут в ведомстве информировали о новом взлете МиГ-31К с "Саваслейки".

Напомним, в прошлый раз тревогу из-за взлета "МиГа" объявляли менее двух часов назад: тогда она продолжалась с 20:14 до 20:53. Российский истребитель вернулся на аэродром вылета.

Как сообщал OBOZ.UA, утром РФ атаковала крылатыми ракетами Одессу. Вследствие прилета вспыхнул мощный пожар на складе, пострадали три человека.

Днем враг нанес удар по Покровску Донецкой области. Погибли по меньшей мере четыре человека, 34 получили ранения.

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