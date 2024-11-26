По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Карта

К вечеру 26 ноября по всей Украине объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили о баллистической угрозе.

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По данным мониторинговых каналов, пуск были произведен из временно оккупированного Крыма. Также появились сообщения о взрыв в Днепропетровской области.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения, в областях где объявлена воздушная тревога!" – говорилось в сообщении Воздушных сил в 15:45.

В 15:45 Telegram-канал monitorwar сообщил, что пуск баллистики российские войска совершили из Крыма.

В считанные минуты, в 15:48, там известили о том, что под угрозой оказался Кривой Рог.

"Взрыв в Днепропетровской области. Пуск был из Крыма! В укрытиях – до отбоя!" – отметили в monitorwar в 15:52.

В 16:10 в ВС сообщили об отбое воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов и четырьмя "Искандерами" Украинские воины смогли сбить 76 БПЛА, еще десятки были локационно потеряны.

В частности, под удар "Шахедов" на этот раз попал Тернополь: в городе возникли перебои со светом и водой из-за повреждения одного из объектов критической инфраструктуры К счастью, обошлось без погибших.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: в каждом дроне, который РФ направляет на Украину, насчитывается 85 иностранных компонентов. Санкции должны были перекрыть для России пути закупок этих компонентов, однако она до сих пор умудряется обходить ограничения и запреты.