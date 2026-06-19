Что не так с Панцирями.

Видео дня

Вчерашнее видео из Москвы, где "Панцири" стреляют куда попало, вызвало бурные дискуссии об их возможностях и, пожалуй, стало худшим маркетингом для их дальнейшей продажи на экспорт.

Я тоже написал пост об их неэффективности, но, пообщавшись с некоторыми пилотами МВД/МИД, решил раскрыть эту мысль, потому что начинает формироваться упрощение в стиле "Панцирь – вундервафля VS Панцирь – дерьмо, которое не умеет сбивать дроны". А я против упрощений и манипуляций.

Мои критические высказывания в адрес "Панцирей" начались, когда Facebook стали заваливать тезисами майора-бомбардировщика Москвы, который прямо писал, что зенитные дроны малоэффективны при плохой погоде, тумане и ограниченной видимости, вот надо делать "Панцири", тогда всё защитим. Все эти тезисы были направлены на людей, чьё понимание работы малых ЗРК ограничено отрывками видео, где такой радар по кругу ходит, объекты обнаруживает, а потом ты такую точку на радаре увидел, кнопку нажал, ракета полетела и эту точку на радаре сбила. Примерно так средний пользователь "Фейсбука" понимает работу "Панциря".

Главные истории дня

Фишка в том, что "Панцирь" так не умеет. Как и многие другие ЗРК малой дальности.

Я пилот тактического поля боя, который немало времени летал, охотясь на ЗРК в Донецком регионе. И у таких пилотов, как я, сложилось довольно безразличное отношение к "Панцирям", потому что они ничего особенного нам сделать не могли. Сам "Панцирь" – это "Тунгуска" на грузовике с установленными ракетами. Это упрощённый ЗРК, размещение которого на грузовике также было сделано ради удешевления, ведь база "Гусянки" сложнее и дороже. Но это привело и к ограничениям.

"Панцирь" может стрелять из автопушек только тогда, когда закрепит упоры в земле. Сама процедура фиксации машины на упорах или снятия с этих упоров занимает время. Если же этого не сделать, он не может стрелять из пушек, так как от отдачи автопушек его качает, как корабль на волнах, а если он начнёт стрелять вбок, не установив упоры, то может перевернуться.

Кроме того, грузовая платформа не очень успешно ездит по перекопанным другой техникой полям, увязает в грязи, поэтому на поля они стараются выезжать, когда эти поля сухие.

Опоры не раскладывают, потому что когда ты в тактической зоне – там нужно уметь быстро убраться, а опоры этого сделать не позволяют. У "Гусянки" Тунгуски таких проблем нет, поэтому следующий "Панцирь" уже делают на платформе "Гусянки". Но в тактической зоне "Панцирь" оказался беспомощным. Поэтому все, кто охотится на ЗРК, знают, что сначала ты проходишь эшелоны, которые защищают "Стрелы" – там разные, затем "Осы"/"Тунгуски", а потом зона "Буков", которые являются дальнобойными комплексами, но они плохо противодействуют дронам.

И именно поэтому эти "Буки" обычно охраняют "Торы". Которые, например, сбивают тот же "Шарк" на расстоянии более 10 км, а иногда ещё и в движении. Я когда-то вел разведку в зоне с "Буком" и "Тором" в одном секторе, меня прикрывал сзади "Шарк", у которого был больший ЭПР, чем у моего "Флая". По цели были запущены две ракеты "Химарс", и тут "Тор" развернулся в нашу сторону и запустил четыре ракеты по очереди. Проходит несколько секунд, и пилот "Шарка" сообщает, что он сбит, а ещё через несколько секунд мы понимаем, что ракеты "Химарса" тоже сбиты. "Тор" разворачивается и улетает. Мы в шоке.

Именно поэтому пилоты, охотящиеся за ЗРК, не раз попадали в такие ситуации. И уважают возможности Тора. И не очень боятся "Панцирей", которые для тебя не особенно угрожающи. Потому что "Панцирь" стреляет по визору башни, ему, чтобы попасть, нужно видеть цель визуально. Если погодные условия этого не позволяют, если есть дымка, туман или облака, за которыми прячется БПЛА, ну, на этом его возможности заканчиваются.

Именно поэтому "Панцири" не используют для эшелонированной обороны 2–3 линии на фронте. Если вспомните видео по уничтожению ЗРК от СБС, то в 2-3 эшелоне "Старлинк" охотились за "Торами" и "Буками", а "Панцири" уничтожали либо в глубоком тылу, где они прикрывали конкретный объект, либо в Крыму.

Как же россияне используют "Панцирь"? Они понимают его особенности и ограничения, поэтому применяют его соответствующим образом. Они размещают его в тылу на возвышенности, чтобы обеспечить хороший обзор с учетом рельефа, закапывают его, устанавливают упоры, чтобы он мог работать в режиме автопушки. Ракеты "Панциря" намного дешевле ракет "Тора"; вообще производитель "Тора" – это тот же производитель, что и С-300, "Алмаз-Антей", они выпускают более дорогие, но обладающие лучшими ТТХ средства. Поэтому, выбирая между количеством и улучшенными ТТХ, при всем дефиците ракет в РФ, понятно, что ставка была сделана на более дешёвый ЗРК с более дешёвой ракетой. И когда такой "Панцирь" стоит возле объекта, который атакуют дроны, и ему позволяют погодные условия, он действительно неплохо сбивает их с небольшого расстояния. И "Панцирями" прикрыто много важных объектов у россиян. А дешевизна ракеты и самого комплекса по сравнению с тем же "Тором" делает его более массовым средством. Поэтому у дистрайщиков, атакующих объекты, прикрытые "Панцирями", бывает много ситуаций, когда "Панцирь" сбивал их дроны. Ведь в большинстве случаев именно "Панцири" и прикрывают такие объекты.

Почему же не получилось в Москве?

Если вы посмотрите видео промахов по БПЛА, то увидите, что все они произошли уже после возгорания топлива на нефтебазе, и над Москвой распространялся черно-белый смог. Этот "туман" ограничивал возможности визоров "Панцирей", и они просто не могли навести ракету на дрон. То есть, в принципе, если будет повторная атака при погодных условиях "дождь/туман/низкие облака" – ну, вот, будет такая вот работа. Я там смотрел погоду, скоро в Москве будет новое ухудшение погоды с туманами и дождями, так что ждите следующую серию "Москоу невер слип".

В принципе, снижение эффективности ЗРК малой дальности при определённых погодных условиях это известная проблема. "Панцирь" не является исключением. Поэтому дискуссия "эти зенитные дроны – херня, они ограничены по погодным условиям, надо больше "Панцирей" наделать" закончилась с ахуенными видео из Москвы, которые наглядно демонстрируют эффективность такой работы. Интересно, что в таких условиях зенитные дроны должны были бы иметь гораздо большую эффективность, чем те московские "Панцири". И думаю, они там были, просто их не хватило.

Ну и закончим этот пост напоминанием, что вундервафлей не существует. Универсальное оружие (тот же "Пэтриот" или SAMP-T) стоит дорого и не является массовым. У каждого вида оружия есть свой спектр возможностей и ограничений, и именно в нем оно и работает.

А эффективно противодействует вражеским средствам не "вундервафля" из "Фейсбука", а система, в которой задействованы различные средства, перекрывающие друг друга по функционалу.