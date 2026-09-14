Почему реактивные дроны РФ становятся все более сложной целью для украинской ПВО: эксперт назвал причины

Российские реактивные дроны становятся все более сложной целью для украинской ПВО из-за высокой скорости и способности летать на значительной высоте. Украинские дроны-перехватчики не всегда могут догнать такие цели, а часть других средств поражения просто не в состоянии их достать.

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Об этом в эфире "Киев24" заявил военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что дальнейшее увеличение скорости российских БПЛА может еще больше затруднить их перехват.

Реактивные дроны становятся более сложной целью для ПВО

По словам Гетьмана, нашим защитникам неба становится все труднее "приземлить" реактивные дроны противника. Перехватчики на базе беспилотников не всегда способны догнать такие цели, а на высоте 4–5 км часть средств противовоздушной обороны не может эффективно их поразить.

"Ситуация может еще больше осложниться, если россияне увеличат скорость реактивных БПЛА до примерно 1000 км/ч. В то же время их уничтожение требует комплексной работы различных средств ПВО – от дронов и авиации до зенитных ракетных комплексов и орудий", – пояснил эксперт.

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Он добавил, что теоретически украинские дроны-перехватчики могут действовать против реактивных целей на встречных или боковых курсах, однако для этого необходимо совершенствовать тактику и систему их применения. Поэтому на данный момент возможности для гарантированного перехвата таких БПЛА непосредственно дроном остаются ограниченными.

Гетман также пояснил, что показатель эффективности дронов-перехватчиков против "Шахедов" не означает, что именно беспилотники уничтожали 95% целей. Примерно половину из них поражали другие средства: ПЗРК, авиация, вертолеты, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы.

В то же время против реактивных БПЛА типа "Герани-4" и "Герани-5" эффективность перехвата дронами, по его оценке, снизилась до 10–15%, а на большой высоте часть других средств ПВО просто не может достать такие цели.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение лета РФ увеличила использование реактивных дронов в ударах по Украине на 700%. Если в июне их было зафиксировано 350, то в августе – уже 2 800. Сейчас Россия использует два основных типа реактивных ударных дронов. Один из них – создан на основе иранского "Шахеда".

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