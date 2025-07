Почему РФ зачастила с комбинированными ударами по Украине: в ISW назвали цель

В ночь с 11 на 12 июля страна-агрессор Россия нанесла еще один крупномасштабный удар беспилотниками и ракетами по Украине, который привел к разрушениям и жертвам среди гражданских. Он стал третьим комбинированным ударом с применением более чем полтысячи средств воздушного нападения только в этом месяце.

Продолжающиеся широкомасштабные атаки врага направлены на то, чтобы подорвать моральный дух украинцев и их западных партнеров. Так считают аналитики с Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По данным Воздушных сил ВСУ, накануне российские войска запустили 339 беспилотников типа "Шахед" и 258 беспилотников-имитаторов (всего 597 дронов) со стороны Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Миллерово. Также военные преступники запустили 26 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства над Саратовской областью РФ.

Украинская противовоздушная оборона сбила 319 дронов и 26 ракет, еще 258 БПЛА были "потеряны" или подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом российские удары повредили критически важные электрические сети, а также административную и гражданскую инфраструктуру в Черновицкой, Львовской, Волынской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате российских ударов погибли два мирных жителя в городе Черновцы и 14 людей получили ранения.

По словам главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, в рамках украинской программы "Чистое небо", которая использует беспилотники-перехватчики для защиты Киевщины, во время последней атаки было сбито более 50 вражеских дронов.

"ISW продолжает оценивать, что продолжающиеся широкомасштабные удары России направлены на то, чтобы подорвать моральный дух Украины и Запада. А также чтобы подчеркнуть потребность Украины в дальнейшей поддержке Западом украинской программы беспилотников-перехватчиков и в постоянных поставках западных систем ПВО, особенно Patriot, предоставляемых США", – считают военные эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, после каждой массированной атаки БПЛА командование Воздушных сил ВСУ предоставляет данные не только о сбитых российских дронах, а также о "локационно потерянных". Под таковыми подразумеваются цели, место падения которых не удалось определить, в их перечень входят только БПЛА типа "Гербера", а не Shahed.

