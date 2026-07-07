Почему украинские перехватчики бессильны перед реактивными «Шахедами»: эксперт назвал причину и объяснил, какой выход

Россияне начали оснащать "Шахеды" реактивными двигателями, которые позволяют им развивать скорость до 500 км/ч. Из-за этого украинские дроны-перехватчики не способны догнать новые российские беспилотники.

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Выходом из этой ситуации является разработка отечественных перехватчиков с реактивными двигателями, способных двигаться со скоростью 600–700 км/ч. Такими мыслями в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, существующие украинские средства перехвата создавались для борьбы с обычными ударными БПЛА, оснащенными двигателями типа мотокосилок и развивающими скорость до 225 км/ч. Поскольку отечественные аппараты разгоняются до 250 км/ч, они успешно уничтожали старые модификации "Шахедов" и ещё более медленные разведывательные беспилотники.

Однако появление у противника реактивных дронов со скоростью 500 км/ч нивелировало это преимущество. Это требует от Украины значительных финансовых и организационных усилий для создания более быстрых воздушных перехватчиков.

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Параллельно с этим, добавляет Романенко, растут разрушения и число жертв из-за дефицита противоракетных средств. Российские войска начали применять приемы для преодоления противоракетной обороны Украины, в частности маневрирование, запуск ложных целей и создание помех непосредственно с помощью баллистических ракет. В отсутствие комплексов типа Patriot, PAC-3 или SAMP/T (МСР) борьба с такими ракетами существенно осложняется.

Напомним, российские оккупационные войска изменили тактику воздушных атак по Украине, сократив интервалы между массированными ударами. Теперь противник применяет меньше средств поражения за один налёт, но наносит удары значительно чаще, увеличивая долю баллистических ракет.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинская компания Dark River представила новый беспилотный перехватчик APUS-1, предназначенный для борьбы с ударными дронами типа Shahed и разведывательными беспилотниками. Одной из главных особенностей новой разработки является возможность автономной работы без использования GPS, что позволяет эффективнее действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

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