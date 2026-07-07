Россия изменила тактику атак на Украину: эксперт объяснил, на что делает ставку противник

Российские оккупационные войска изменили тактику воздушных атак на Украину, сократив интервалы между массированными ударами. Теперь противник применяет меньше средств поражения за один налёт, но наносит удары значительно чаще, увеличивая долю баллистических ракет.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его мнению, такой подход позволит врагу более эффективно изнурять украинскую систему противовоздушной обороны.

Россия пересмотрела тактику воздушных ударов

Романенко убежден, что оккупанты сократили интервалы между массированными обстрелами Украины "из арифметических соображений".

"Во время предыдущих массированных ударов россияне задействовали 500–600 и даже до 700 средств поражения, а сейчас количество задействованных средств уменьшается – в основном это касается беспилотных аппаратов. Но при этом они увеличивают долю тех средств, с которыми мы не можем эффективно бороться, то есть баллистических ракет", – объяснил эксперт.

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Он добавил, что российские войска также наращивают использование дронов с реактивными двигателями, которые из-за высокой скорости полета остаются недосягаемыми для украинских дронов-перехватчиков.

Кроме того, генерал-лейтенант обратил внимание, что во время атаки в ночь на 2 июля оккупанты также не применили максимальное количество средств поражения, что свидетельствует об изменении их подхода.

По оценке эксперта, для достижения своих целей Россия сделала ставку на более частые удары меньшим количеством средств, изменив распределение сил и тактику воздушных атак.

"Он (враг. – Ред.) изменил распределение сил. Если раньше наносили удары раз в десять дней или даже реже, но с использованием большого количества средств, то теперь наносится меньшее количество ударов, но делается это чаще", – подытожил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за прошедшую неделю Россия выпустила по территории Украины более 2 тысяч беспилотников, почти 2 тысячи управляемых авиабомб и более сотни ракет. Глава государства подчеркнул, что одной из самых важных задач для Украины остается перехват баллистических ракет, поэтому Киев ожидает от международных партнеров конкретных решений по удовлетворению запросов об укреплении украинской системы противовоздушной обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ракетах и беспилотниках, которыми Россия атаковала Киев в ночь на 2 июля, обнаружили около 35 тысяч иностранных компонентов. Эти детали попадают в Россию через реэкспорт из третьих стран.

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