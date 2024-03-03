Под Авдеевкой оккупант с антидроновым ружьем пытался сбить украинский дрон, но проиграл. Видео

В Донецкой области на Авдеевском направлении украинские защитники атаковали вражескую позицию с помощью FPV-дрона. Попытки оккупанта отбить атаку успеха не имели.

Видео боевой работы военных подразделения Lumiere group со 2-го мехбата опубликовано в Telegram-канале 3-й штурмовой бригады. Там отметили "меткую работу" бойцов.

"Охота на оккупантов под Авдеевкой: поражаем врага с неба! Россияне тщетно пытались отбить атаку FPV антидроновым ружьем или хотя бы сбить "птичку" подбрасыванием "калаша", – говорится в сообщении.

В результате атаки была ликвидирована вражеская бронетехника и личный состав российских оккупантов.

Как писал OBOZ.UA, на Авдеевском направлении постепенно снижается количество вражеских авиаударов: накануне, 2 марта, они зафиксированы 14. В то же время захватчики применяют против украинских воинов запрещенные боеприпасы с химическим веществом.

Напомним, ранее в сети показали эпическое видео, зафиксировавшее, как воины 47 ОМБр разбили кафиров во время попытки штурмовать Бердичи под Авдеевкой.

Также сообщалось, что, по данным британской разведки, среднесуточные потери РФ в Украине достигли рекорда с начала войны. В последний месяц зимы оккупационная армия теряла около тысячи захватчиков.

Кроме того, в МО Британии констатировали, что за два года полномасштабной войны потери РФ превысили силы, брошенные во время вторжения в Украину.