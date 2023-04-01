Под Бахмутом все замело: украинские защитники показали видео из окопов по пояс в снегу

30 марта в Украине ухудшилась погода. Наиболее сильно это почувствовали защитники нашей страны, которые сдерживают российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области. Там все замело снегом.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. На кадрах бойцы показали заснеженные окопы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинские защитники брели с тяжелым обмундированием, будучи по пояс в снегу. Некоторые буквально падали с ног в окопах, чтобы передохнуть, и затем дальше спасать Родину от захватчиков.

Пережив зиму и морозы, уже почти в середину весны, бойцы на линии фронта снова попали в плен снега, которого там намело по колено.

Как известно, из-за погодных условий БПЛА летать не могут. Соответственно, проводить разведку невозможно и действия оккупантов трудно предсказать. А это – прямая угроза жизни наших военных.

Однако они не сдаются ни при каких условиях и продолжают оборонять родную землю от врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта военные Вооруженных сил Украины показали, как выглядит Бахмут. Ожесточенная битва за город-крепость продолжается уже около девяти месяцев.

В оперативной сводке Генштаба ВСУ за 29 марта отмечалось, что оккупанты имеют "частичный успех" под Бахмутом, но украинские защитники продолжают мужественно отстаивать позиции. Утром 30 марта в Генштабе заявили, что ВСУ отбили 28 штурмов в Бахмуте за прошедшие сутки.

Также ранее журналист Юрий Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута. Там стоит тишина, которую прерывают только звуки взрывов.