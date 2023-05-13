Под контролем ВСУ: глава Авдеевской ГВА опроверг российские фейки и рассказал о ситуации в городе. Видео

Город Авдеевка Донецкой области находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши защитники держат оборону вокруг населенного пункта.

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Об этом в Telegram 12 мая сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он опроверг фейки об окружении города, которые распространяли оккупанты.

"На днях появилась информация в российских группах, что якобы Авдеевка взята РФ с трех сторон, они зашли в город. Но подтверждения этому не было. Авдеевка подконтрольна ВСУ, под украинским флагом. Так было, так есть и так будет. Ситуация тяжелая, но ВСУ держат позиции вокруг города. Все штурмовые действия войск РФ заканчиваются ровно ничем", – отметил Барабаш.

За день враг обстреливает Авдеевку десятки раз, а позиции наших защитников вокруг города – сотни. Под огнем как Авдеевский коксохимический завод, так и центральная и старая части города. Из населенного пункта на данный момент продолжается эвакуация.

"В городе официально остаются 1770 жителей. Гуманитарная помощь есть и завозится в город. Коммунальщики и врачи на месте. Поиски одного ребенка, который остается в городе, продолжаются. Есть информация, что еще есть дети в городе", – говорит руководитель МВА, призывая людей выезжать.

По словам главы администрации, оккупанты нервничают из-за контрнаступления.

"В сказки "дырявых" пабликов не верим. Авдеевка была, есть и будет. Контрнаступление – скоро. Пусть р@шисты повангуют, когда именно. Но колени трясутся у них уже сейчас))", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Барабаш сказал, что, по всей вероятности, войска РФ могут пойти в атаки на Авдеевском направлении фронта. Они накапливают БК и бронированную технику.

– В ближайшее время из Авдеевки Донецкой области планируется эвакуировать все гражданское население. Сейчас процесс эвакуации продолжается, однако местные власти подчеркивают, что мирное население отказывается покидать город.

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