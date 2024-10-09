Под Мариуполем засветилась группа ФСБшников, проводящих допросы местных и оккупантов: о чем это свидетельствует

Под временно оккупированным Мариуполем в селе Подгорное Васильевского района появилась группа представителей ФСБ России. Они проводят допросы как местных жителей, так и оккупантов.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что российские силовики поселились в заброшенных домах по улице Степной.

Местных жителей и людей из соседних сел задерживают и увозят на так называемые беседы, которые, по свидетельствам очевидцев, часто превращаются в допросы. Кроме этого, в эту же локацию привозят российских военных, которые отказываются выполнять боевые задания.

Это свидетельствует, что ФСБ создала застенку в одном из подвалов заброшенных домов, где проводят жесткие допросы и, вероятно, применяют пытки.

Андрющенко предположил, что размещение спецназа ФСБ и усиление мер фильтрации может быть признаком подготовки россиян к наступательным действиям в направлении Васильевка – Роботино – Орехов.

"Дополнительное размещение Спецназом ФСБ и усиленная фильтрация может свидетельствовать о подготовке к наступлению россиян именно по направлению Васильевка-Роботино-Орехов", – отметил он.

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