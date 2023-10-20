Под обстрелом были Донетчина, Херсонщина и Харьковщина: главное о новых атаках врага

Армия Российской Федерации в ночь на 20 октября обстреливала населенные пункты Донецкой, Херсонской и Харьковской областей Украины. Утром в результате вражеской атаки погиб минимум один гражданский.

Об ударах противника сообщил на своем канале в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что во многих украинских регионах ночь прошла неспокойно.

На Донетчине ночью враг атаковал Константиновку. По городу оккупационные войска выпустили четыре ракеты.

Повреждены здание школы и шесть многоквартирных домов. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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В Херсонской области утром ВС РФ нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб.

Кроме того, оккупанты совершили шесть авиаударов по селам Бериславского района. По саму Бериславу военнослужащие страны-агрессора ударили из РСЗО и артиллерии. Поврежден частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

В Херсоне в полночь начался вражеский артиллерийский обстрел. Поврежден частный дом, но обошлось без потерпевших.

В Харьковской области 20 октября около 7:30 российские армейцы обстреляли Кучеривку Купянского района. Минно-взрывную травму получил 39-летний гражданский мужчина.

Также ВС РФ ударили по поселку Купянск-Узловой. Повреждены четыре частных дома и пять торговых киосков.

Офис генерального прокурора отметил, что, по предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300. Одна из них попала вблизи местных магазинов. Другая упала у железнодорожной станции.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем ранее, 19 октября, армия РФ запустила по Бериславу Херсонской области 10 авиабомб. Ранения получили две женщины. Еще две управляемые авиабомбы попали по селу Веселое.

– В ночь на 18 октября оккупанты сбросили на Новоберислав на Херсонщине шесть управляемых бомб из трех самолетов Су-34. Погиб 63-летний местный житель.

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