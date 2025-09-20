Под прицелом был не только Саратов: дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Фото и видео

Ночь на российской Самарщине выдалась взрывной. После сообщений об ударах по Саратовскому НПЗ под прицелом оказался и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

Жители Новокуйбышевска в соцсетях рассказывали о серии громких взрывов, а в Самаре во время атаки был введен режим "Ковер" – авиационное ограничение для противодействия дронам. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Что известно

Очевидцы зафиксировали вспышки и пожар на территории предприятия, а первые фото и видео быстро разошлись по местным пабликам. На кадрах видно мощное пламя и клубы дыма, которые, вероятно, свидетельствуют о возгорании на производственных объектах.

Официальных комментариев российских властей и руководства завода на момент публикации нет, поэтому масштаб разрушений и точные последствия остаются неизвестными.

Что известно о Новокуйбышевском НПЗ

Новокуйбышевский НПЗ – одно из ключевых предприятий российской "Роснефти" и самый мощный завод самарской группы компании. Предприятие выпускает топливо для автомобильного, авиационного, железнодорожного, речного и морского транспорта, а также компоненты смазочных материалов, битумы и кокс. Продукция завода – около 30 видов – поставляется примерно в 90 регионов России и за рубеж.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 20 сентября, беспилотники атаковали Саратов. Их целью стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), ранее известный как завод "Крекинг". На НПЗ, который входит в структуру нефтяной компании "Роснефть", в результате попаданий вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 сентября Силы специальных операций ВС Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. По предварительной информации, его работа приостановлена.

