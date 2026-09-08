Под прицелом был НПЗ: дроны атаковали Саратовскую область. Фото и видео

В ночь на 8 сентября Саратовская область РФ подверглась очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сообщили о серии громких взрывов, после которых в районе промышленной зоны начался сильный пожар.

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Основной целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий завод. OBOZ.UA выяснил, что известно об атаке и ее последствиях.

Ночные взрывы и реакция властей

Первые сигналы об опасности начали поступать ночью. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 03:30 предупредил жителей об угрозе атаки БПЛА и возможном срабатывании систем оповещения.

Спустя час российский чиновник официально подтвердил факт удара, заявив о повреждениях инфраструктуры в Саратове. По информации российских властей, в результате обстрела есть пострадавшие, а в промышленной зоне задействованы все экстренные и оперативные службы. В аэропорту города на время атаки вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов.

Главные истории дня

Согласно проведенному OSINT-анализу издания ASTRA, ключевой целью атакующих дронов стал Саратовский НПЗ. На кадры очевидцев попали вспышки и последующее возгорание на территории предприятия.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из старейших профильных предприятий России, основанным еще в 1934 году. С марта 2013 года завод входит в структуру государственной компании "Роснефть". По последним данным, ежегодный объем переработки нефти на объекте составлял порядка 4,8 млн тонн.

Атака на аэродром

В Энгельсе, который находится в непосредственной близости от Саратова, жители также сообщали о серии громких взрывов, вспышках в небе и сиренах.

В районе города около 04:00 утра раздавались характерные звуки пролета беспилотников и активной работы систем противовоздушной обороны. Энгельс регулярно становится целью атак БПЛА из-за расположенного там стратегического военного аэродрома "Энгельс-2".

Местные власти отдельно атаку по Энгельсу не комментировали. Однако жители сообщали, что от громких взрывов и волны в домах выбивало стекла.

Напомним, ранее в Генеральном штабе сообщили, что в России остановили работу двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли после украинских ударов. Речь идет о "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове и комплексе "НОВАТЕК-Усть-Луга" в Слободке.

Как писал OBOZ.UA, ВСУ нанесли удары по российским средствам ПВО как на оккупированной части Украины, так и на территории РФ. Недавно защитники уничтожили как минимум две российские ЗРГК "Панцирь".

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