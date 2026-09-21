Под прицелом был НПЗ: в российской Уфе атакована промышленная зона, произошел пожар. Фото

В понедельник, 21 сентября, беспилотники нанесли удар по российской Уфе (республика Башкортостан), расположенной на расстоянии более 1500 км от границы с Украиной. Под атакой оказалась промышленная зона города, где расположен крупный нефтеперерабатывающий комплекс "Башнефти".

Видео дня

Местные жители публиковали информацию о взрывах, в результате которых на территории объекта вспыхнул пожар. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "єРадар".

О серии громких взрывов в Уфе утром писали и местные паблики. Из-за попадания над промышленной зоной города поднялся густой столб дыма

На фоне атаки в регионе объявили об угрозе применения БПЛА, а мобильный интернет временно ограничили. Также на некоторое время приостановили работу аэропорта Уфы.

Главные истории дня

"На территории Республики Башкортостан объявлена угроза с беспилотниками. Также в аэропорту Уфы введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны", – говорится в сообщении.

Впоследствии местные власти сообщили, что над Башкирией силы ПВО якобы сбили 15 дронов.

Уфа является крупным центром нефтепереработки в РФ

В Уфе расположены сразу три крупных нефтеперерабатывающих предприятия "Башнефти" – "Башнефть-Новойл", "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-УНПЗ". Они образуют единый нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Черниковской промышленной зоне, а между заводами проложена сеть продуктопроводов, обеспечивающая непрерывный производственный цикл.

Совокупная мощность трех предприятий превышает 23 млн тонн нефти в год. Производимое ими топливо, в частности, используется для обеспечения нужд российской армии.

Расстояние от украинской границы до Уфы составляет около 1600 км.

Напомним, ночью 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке дронов, а также украинских ракет. В результате атаки вспыхнул мощный пожар на складском комплексе в населенном пункте Софьино.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Махачкале прогремели мощные взрывы. Город подвергся массированной атаке беспилотников, а ключевой целью, по сообщениям местных жителей, стала инфраструктура Махачкалинского морского торгового порта. После атаки в районе причалов и портовых сооружений прогремело несколько взрывов и вспыхнули пожары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!