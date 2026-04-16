Под прицелом могла быть подстанция: в российском Белгороде прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

В российском Белгороде, в четверг, 16 апреля беспилотники атаковали подстанцию "Южная", в результате чего в части города исчезла электроэнергия. В среду также прогремели взрывы вблизи от Валуек, где пострадали склады горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Над самим городом и над ближайшими населенными пунктами поднимается черный дым.

Взрывы в Белгороде 16 апреля

Как свидетельствуют опубликованные кадры, беспилотник ударил по городской электроподстанции "Южная" на улице Губкина. После взрыва в части города пропало электричество.

Обесточенными до сих пор остаются улицы Губкина, Костюкова и проспект Ватутина, также о перебоях с электричеством поступают сообщения из центра города.

По словам очевидцев, после взрыва над Белгородом поднялся столб черного дыма, который был виден из разных районов. Местные Telegram-каналы отмечают, что дым поднимается в районе Харьковской горы. В регионе ранее объявляли беспилотную опасность.

Напомним, в российском Башкортостане днем 15 апреля пожаловались на атаку дронов. Взрывы раздавались в городе Стерлитамак.

Кроме того, в Белгородской области прогремели взрывы. Под ударом оказались склады ГСМ и логистика врага в Валуйках. Местные же власти сообщили лишь о повреждении крыши частного дома в селе под этим российским городом.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 15 апреля в российской Самаре прогремел мощный взрыв, после которого в небо поднялся дым. Был атакован местный пороховой завод "Коммунар".

