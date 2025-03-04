Под прицелом врага находилась Одесса: в ВМС показали, как сбивали российские 'Шахеды'. Видео

В ночь на 4 марта украинский моряк присоединился к отражению дроновой атаки РФ на Украину. Они сбили более десятка "Шахедов", часть из которых летела на Одессу.

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Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Защитники показали видео ночной боевой работы.

"Противостоим вражеской атаке в небе над Одессой. Продолжаем борьбу. Слава Украине!" – говорится в подписи к кадрам.

На них продемонстрировано попадание по российским беспилотникам над акваторией моря.

В общем подразделениям противовоздушной обороны из рядов ВМС ВСУ удалось уничтожить 12 "Шахедов".

Напомним, что в Одессе в результате дроновой атаки РФ вечером 3 марта получила повреждения критическая инфраструктура и пострадали четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 февраля во время российской воздушной атаки воины ВМС ВСУ сбили 16 "Шахедов". Часть этих дронов тоже обезвредили в небе над Одессой.

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