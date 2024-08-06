Под сотню вражеских штурмов за неделю: в ВСУ рассказали об обороне Торецка от российских оккупантов. Фото

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать несокрушимый Торецк. Украинские защитники героически сопротивляются, отразив 79 вражеских штурмов за последнюю неделю.

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В течение этого времени враг нанес 1883 артиллерийских удара и атаковал дронами, но наши воины остаются непоколебимыми. Кадры того, как выглядит город сейчас, опубликовала пресс-служба 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Активное наступление российских войск на Торецк началось в середине июня. Постоянные обстрелы заставляют город вздрагивать, а количество поврежденных и разрушенных домов постоянно растет. Россияне применяют свою привычную тактику – превращение населенных пунктов в руины.

Каждый день Торецк переживает массированные удары управляемыми авиабомбами. За последние семь дней на город было сброшено 118 КАБов, которые разрушают многоэтажки и оставляют огромные воронки. К охваченным пожаром домам трудно подойти – стоишь будто возле гигантской доменной печи. В домах взрываются газовые баллоны, что создает дополнительную опасность.

Большинство жителей многоэтажек перебрались в подвалы. Однако есть и такие, которые охраняют свои квартиры до последнего. Ситуация осложняется тем, что отряды ГСЧС из соседней Константиновки не могут добраться до Торецка из-за постоянных обстрелов и активности вражеских дронов-камикадзе. За прошедшую неделю по городу было нанесено 1402 удара FPV-дронами.

В пригородах Торецка продолжаются ожесточенные бои. Враг имеет количественное преимущество в живой силе и технике, но наши защитники держат оборону на своей земле и дают отпор оккупантам. Наши воины продолжают бороться из последних сил, но их героизм не знает предела.

Напомним, в Торецке Донецкой области ситуация остается очень напряженной. Российские оккупационные войска находятся вблизи административных границ города, в самом населенном пункте врага нет.

Ранее военные 32 отдельной механизированной бригады рассказали, как россияне превращают в пепел Торецк, непрерывно уничтожая его КАБами. Оккупанты складывают квартал за кварталом, поскольку, только стерев населенный пункт с лица земли, они будут иметь шанс в него зайти.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник рассказал, что оккупанты на Торецком направлении воюют в жестких рамках, установленных собственным командованием. Они вынуждены "идти до конца", единственный шанс вернуться – успешно выполнить боевую задачу.

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