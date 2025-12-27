Под ударом энергетика и гражданская инфраструктура: карта движения дронов и ракет РФ во время атаки на Украину 27 декабря

В ночь на 27 декабря российская оккупационная армия в очередной раз осуществила атаку по Украине. Основной удар пришелся по Киеву и области.

Целью врага была энергетическая, гражданская инфраструктура и дома украинцев. Карту движения ракет и беспилотников во время атаки опубликовали в Telegram-канале ПВО радар.

Что известно

В мониторинговом канале отметили, что захватчики атакуют столицу Украины уже 10 часов.

В течение ночи и утром по Киеву и Киевской области противник применил ряд средств поражения. В частности, были использованы ракеты Х-101, запущенные с бомбардировщиков Ту-95МС, ракеты "Калибр" с морских ракетоносителей, а также "Искандер-К" с территории Курской области и "Искандер-М" из Брянской области.

Кроме того, над акваторией Черного моря зафиксирован пуск одной ракеты Х-22/32 с бомбардировщика Ту-22М3. На обнародованной карте можно увидеть маршруты движения ударных беспилотников и ракет.

"Цель атаки: ночь – энергетическая инфраструктура. Утро – дома, и другие объекты. Атаковано более 12 энергетических объектов в Киеве и пригороде", – говорится в сообщении.

По состоянию на 10:30 атака продолжается.

Напомним, в ночь на 27 декабря появились признаки возможного боевого вылета стратегической авиации Российской Федерации, кроме этого, в акватории Черного моря находились вражеские суда-ракетоносители. Впоследствии государство-агрессор действительно запустило "Калибры", а также баллистику и "Кинжалы", из-за чего по Украине распространилась воздушная тревога. Под комбинированной атакой находились Киев/Киевщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киевскую область. Под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры, промышленность и жилье людей в нескольких районах области.

