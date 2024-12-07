Под видом 'практики': российских курсантов отправляют на войну против Украины – 'Атеш'

Россия привлекает к войне против Украины курсантов военных учебных заведений. Делает она это под видом "практики" в украинских Донецкой и Запорожской областях.

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В частности, в зоны боевых действий на территории Украины отправляют учащихся Академии Военно-морского флота в Ленинградской области: будущие экипажи атомных субмарин "практикуются", в частности, под Покровском. Об этом сообщил информатор военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Наш информатор, работающий в Академии Военно-морского флота в Сосновом Бору Ленинградской области, сообщил, что военное руководство активно использует курсантов для участия в войне против Украины. Под видом "практики" их отправляют в зоны боевых действий в Запорожскую и Донецкую области", – отмечено в сообщении.

В частности, достоверно известно, что российские курсанты "практикуются" в 336 российской бригаде морской пехоты. Она принимает участие в боях под Покровском.

Учитывая, что Академия Военно-морского флота специализируется на подготовке экипажей атомных подводных лодок и специалистов по ядерным энергетическим установкам, вопрос о том, какие именно "практики" должны освоить курсанты на украинской земле, остается открытым.

"Рашисты используют студентов и молодежь как пушечное мясо, уничтожая будущее не только Украины, но и самой России. Это нужно остановить!" – отметили в "Атеш".

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, что российские военные тонут при попытках высадиться на островах Днепра под Херсоном. Россиян, передвигающихся на гидроциклах, атакуют украинские дроны, что для оккупантов имеет крайне неприятные, часто – летальные последствия.