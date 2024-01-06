Под завалами оказались десятки оккупантов, много погибших: СМИ раскрыли новые детали последствий серии взрывов в Крыму

В результате ракетных ударов по территории временно оккупированного Крыма 4 и 6 января российские войска понесли большие потери личного состава. По предварительным данным, погибло не менее 12 захватчиков.

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Более того, на территории командного пункта 31-й дивизии ПВО ВКС РФ под завалами находятся около 80 оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

Ракетный удар по военным объектам россиян в Крыму был нанесен вечером 4 января. По предварительным данным, украинские военные применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

Сначала в населенном пункте Уютное возле Евпатории была поражена радиолокационная часть 31-й дивизии ПВО ВКС РФ. В результате удара радиолокационная станция и узел связи были уничтожены. По предварительным данным, в результате удара были ранены трое оккупантов.

Спустя некоторое время повторный ракетный удар был нанесен удар по объекту на территории Севастополя. В этот раз целью украинских защитников стал защищенный командный пункт 31-й дивизии ПВО ВКС РФ. В результате удара 12 российских оккупантов были уничтожены, еще 9 получили ранения.

Также известно, что под завалами оказались более 80 захватчиков. По предварительным данным, одним из уничтоженных россиян оказался военнослужащий в звании генерал, однако, его фамилия пока неизвестна. В то же время подтверждена гибель командира 3-го радиотехнического полка ВКС РФ.

В СМИ сообщают, что во время атаки украинские военные сначала использовали ложные ракеты-приманки, предварительно ADM-160A. После этого последовал удар крылатыми ракетами Storm Shadow.

Кроме того, в ночь на 6 января украинские военные нанесли удар по аэродрому "Саки". В результате был уничтожен командный пункт 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка. Сообщается как минимум о четверых ликвидированных оккупантов.

Напомним, в результате взрывов, прогремевших в ночь на 6 января вблизи временно оккупированной Евпатории, уничтожен еще один пункт управления врага на территории Крыма. Результативную работу проделали украинские пилоты.

Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили РЛС и командный пункт россиян, отвечавший за координацию ПВО на всем оккупированном полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января ВСУ поразили в Крыму вражеские склады с боеприпасами. БК оккупантов уничтожен возле поселка Первомайское в Курманском районе.