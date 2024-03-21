Под завалами в Харькове могут находиться до 10 человек: МВД показало фото последствий удара РФ
В городе Харькове спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате вчерашней ракетной атаки со стороны России. Но под завалами до сих пор могут находиться люди.
Об этом сообщил глава Харьковского ОВА Олег Синегубов. А в Министерстве внутренних дел показали фото последствий удара.
Площадь возгорания, вызванного вражеским ударом по гражданскому производственному объекту, составляла около 10 000 квадратных метров.
На данный момент спасатели проводят разборку конструкций и уборку остатков сгоревших материалов, таких как бумага и ткань.
Существует возможность, что под обломками конструкций могут находиться люди.
Олег Синегубов уточнил, что до десяти человек может оставаться под завалами здания в Холодногорском районе. Идентификация погибших продолжается.
Стоит отметить, что оккупационные войска страны-агрессора России вечером в среду, 20 марта, вторично за день ударили по Харькову. В городе раздались взрывы.
Напомним, что днем 20 марта российские оккупанты нанесли по Харькову удар противокорабельной ракетой Х-35. В городе есть попадания, вспыхнул мощный пожар на предприятии, где производили мебель. В результате удара погибли по меньшей мере четыре человека, еще семеро гражданских пострадали.
Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора России атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской области. В результате атаки погибли двое мужчин. А в ночь на 20 марта захватчики ударили по Днепропетровщине, пострадали шесть человек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!